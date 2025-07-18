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Аэропорт Внуково приостановил работу

Московский аэропорт Внуково приостановил работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Внуково закрыли.

Московский аэропорт Внуково приостановил работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в telegram-канале. Он отметил, что необходимо для безопасности полетов воздушных судов.

Ранее стало известно, что подобные ограничения были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Отмечается, что экипажи самолетов, диспетчерские службы и персонал аэропорта принимали меры для поддержания безопасности.