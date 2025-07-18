Во «Внуково» задерживаются рейсы в девять городов

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Несколько международных и внутренних рейсов задерживаются в аэропорту «Внуково», передает корреспондент РИА Новости.
Согласно табло информации, задерживаются рейсы в Уфу, Тюмень, Стамбул, Анталью, Тбилиси, Баку, Самарканд, Ереван и Астану. При этом посадка на некоторые рейсы продолжается.
Как уточнили по громкой связи, рейсы переносятся на неопределенный срок в связи с закрытием воздушной зоны.
Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту «Внуково» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.