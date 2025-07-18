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Во «Внуково» задерживаются рейсы в девять городов

В аэропорту «Внуково» задерживаются несколько международных и внутренних рейсов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Несколько международных и внутренних рейсов задерживаются в аэропорту «Внуково», передает корреспондент РИА Новости.

Согласно табло информации, задерживаются рейсы в Уфу, Тюмень, Стамбул, Анталью, Тбилиси, Баку, Самарканд, Ереван и Астану. При этом посадка на некоторые рейсы продолжается.

Как уточнили по громкой связи, рейсы переносятся на неопределенный срок в связи с закрытием воздушной зоны.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту «Внуково» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.