Туристка из Саратова столкнулась с медведем на Камчатке: чем всё закончилось

Женщина 43-х лет оказалась в больнице после встречи с медведем. Животное напало на туристку из Саратова на территории Камчатки. Об этом доложил министр по ЧП в регионе Сергей Лебедев, транслирует РЕН ТВ.
Медведь нанес женщине рваные раны. Кроме того, у туристки диагностировали перелом. Пострадавшей уже провели операцию.
Как уточняется, туристическая группа не была зарегистрирована. В Следственном комитете оповестили о начале проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В среду, 16 июля, боевики ВСУ ударили по мирному населению Белгородской области. В результате 17 человек получили ранения, трое погибли. Четверо пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.