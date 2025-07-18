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Туристка из Саратова столкнулась с медведем на Камчатке: чем всё закончилось

Туристка из Саратова оказалась в реанимации после нападения медведя на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

Женщина 43-х лет оказалась в больнице после встречи с медведем. Животное напало на туристку из Саратова на территории Камчатки. Об этом доложил министр по ЧП в регионе Сергей Лебедев, транслирует РЕН ТВ.

Медведь нанес женщине рваные раны. Кроме того, у туристки диагностировали перелом. Пострадавшей уже провели операцию.

Как уточняется, туристическая группа не была зарегистрирована. В Следственном комитете оповестили о начале проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В среду, 16 июля, боевики ВСУ ударили по мирному населению Белгородской области. В результате 17 человек получили ранения, трое погибли. Четверо пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.