Пленный боец ВСУ рассказал, как его мобилизовали во время доставки круассанов

По словам Климишевского, представители военкомата заранее пообещали ему, что не будут отправлять его на фронт из-за проблем со здоровьем и ограничатcя лишь обновлением данных в электронной базе. Однако впоследствии мужчина был мобилизован и направлен для прохождения службы без дополнительного медицинского обследования.