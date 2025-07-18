В пригороде Орла прогремела серия взрывов

Аналогичная ситуация произошла утром 16 июля в Воронеже, где система ПВО также отразила атаку украинских беспилотников — тогда жители слышали несколько взрывов и видели вспышки в небе. В обоих случаях официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало, а в регионах действует режим повышенной опасности из-за угрозы новых атак дронов.