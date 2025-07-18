Серия взрывов прозвучала над Орлом.
В пригороде Орла прогремела серия взрывов — по предварительным данным, причиной стала работа российской системы противовоздушной обороны, которая сбила украинские беспилотники. Об этом сообщают местные жители.
«Около четырех взрывов прозвучали рядом с населенным пунктом Знаменка, который находится примерно в двух километрах от города. Видели вспышки в небе, слышали сильные хлопки», — приводит слова жителей Shot. По их данным, взрывы произошли в результате срабатывания средств ПВО.
Аналогичная ситуация произошла утром 16 июля в Воронеже, где система ПВО также отразила атаку украинских беспилотников — тогда жители слышали несколько взрывов и видели вспышки в небе. В обоих случаях официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало, а в регионах действует режим повышенной опасности из-за угрозы новых атак дронов.