Юрист Браун: хакерам, взломавшим аккаунт Митрошиной, грозит до семи лет

Хакеры, получившие несанкционированный доступ к аккаунту блогера Александры Митрошиной в запрещённой в России социальной сети Instagram*, в случае установления их личности могут понести уголовную ответственность, вплоть до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы МВД в отставке Елена Браун.
По информации адвоката Михаила Мушаилова, представляющего интересы Митрошиной, заявление о взломе аккаунта уже подано в полицию. Он уточнил, что инцидент произошёл на фоне расследования дела о легализации доходов в особо крупном размере, в рамках которого блогер находится под домашним арестом.
Как пояснила Браун, несанкционированный доступ к цифровой информации рассматривается как нарушение по статье 272 УК РФ. В зависимости от последствий действия злоумышленников могут повлечь как административные меры, так и более серьёзное наказание — от штрафа до двух лет заключения. В случаях, когда взлом повлек за собой уничтожение, модификацию, блокировку или копирование информации, либо причинил значительный ущерб, наказание ужесточается. При тяжких последствиях или угрозе их наступления предусмотрена уголовная ответственность по более тяжкой части статьи — с максимальным сроком заключения до семи лет.
В свою очередь, следственные органы продолжают вести расследование в отношении Митрошиной, обвиняемой в отмывании 127 миллионов рублей, якобы вырученных после уклонения от уплаты налогов. По данным СК, блогер признала вину и возместила ущерб, выплатив свыше 200 миллионов рублей в счёт погашения задолженности перед ФНС. Решением Чертановского суда Москвы она была отправлена под домашний арест с запретом на использование интернета и телефонии, а также на общение с участниками дела, за исключением близких родственников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.