Юрист Браун: хакерам, взломавшим аккаунт Митрошиной, грозит до семи лет

Как пояснила Браун, несанкционированный доступ к цифровой информации рассматривается как нарушение по статье 272 УК РФ. В зависимости от последствий действия злоумышленников могут повлечь как административные меры, так и более серьёзное наказание — от штрафа до двух лет заключения. В случаях, когда взлом повлек за собой уничтожение, модификацию, блокировку или копирование информации, либо причинил значительный ущерб, наказание ужесточается. При тяжких последствиях или угрозе их наступления предусмотрена уголовная ответственность по более тяжкой части статьи — с максимальным сроком заключения до семи лет.