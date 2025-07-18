Мэр Москвы: Уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону столицы

— ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, — говорится в сообщении.
На месте падения обломков работают аварийно-спасательные службы.
Накануне силы ПВО Минобороны РФ также уничтожили украинский БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы.
Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 122 украинских беспилотника над регионами России. Большая часть атакующих дронов была отражена над Брянской областью — здесь уничтожили 43 аппарата. Также сбито 38 беспилотников над Курской областью, 10 — над Орловской, по шесть — над Смоленской и Воронежской областями.