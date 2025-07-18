Над Москвой сбит второй беспилотник за ночь

Это уже второй случай за последние сутки, когда системы ПВО сбивают беспилотники, направлявшиеся к Москве. Ранее мэр города сообщал об отражении атаки еще одного БПЛА, а специалисты экстренных служб также работали на месте падения обломков. По данным властей, пострадавших в результате инцидентов нет.