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Над Москвой сбит второй беспилотник за ночь

Над Москвой сбит второй беспилотник. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.

Второй беспилотник сбили над Москвой.

Над Москвой сбит второй беспилотник. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.

Это уже второй случай за последние сутки, когда системы ПВО сбивают беспилотники, направлявшиеся к Москве. Ранее мэр города сообщал об отражении атаки еще одного БПЛА, а специалисты экстренных служб также работали на месте падения обломков. По данным властей, пострадавших в результате инцидентов нет.

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