Собянин: Силы ПВО сбили второй летевший на Москву украинский беспилотник

Украинские дроны попытались атаковать Москву. В результате уничтожено два БПЛА. Последний дрон сбили около 02:00. Такую информацию сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что на месте падения фрагментов украинских беспилотников работают сотрудники спецслужб. О пострадавших и последствиях на земле не уточнялось.
Первый дрон ВСУ силы ПВО уничтожили около 23:00 17 июля.
Кроме того, для обеспечения безопасности работу временно приостановил аэропорт Внуково. Он находится в Подмосковье.
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