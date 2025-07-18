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Собянин: Силы ПВО сбили второй летевший на Москву украинский беспилотник

Ночью 18 июля над Московским регионом уничтожили два БПЛА, летевших на столицу.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны попытались атаковать Москву. В результате уничтожено два БПЛА. Последний дрон сбили около 02:00. Такую информацию сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что на месте падения фрагментов украинских беспилотников работают сотрудники спецслужб. О пострадавших и последствиях на земле не уточнялось.

Первый дрон ВСУ силы ПВО уничтожили около 23:00 17 июля.

Кроме того, для обеспечения безопасности работу временно приостановил аэропорт Внуково. Он находится в Подмосковье.

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