Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы прогремели в Орловской области

В Орловской области зафиксирована серия взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно в пятницу, 18 июля.

В Орловской области зафиксирована серия взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно в пятницу, 18 июля.

Как сообщили местные жители, в пригороде Орла было слышно не менее четырех взрывов. Вспышки наблюдались в районе поселка городского типа Знаменка, расположенного примерно в двух километрах от областного центра. Предположительно, причиной взрывов стала работа системы ПВО. Официальные комментарии по данному инциденту пока не поступали, передает Telegram-канал Shot.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что в четверг, 17 июля, в период с 21:00 до 23:00 силами ПВО было ликвидировано 22 украинских дрона над четырьмя регионами России. По данным ведомства, десять БПЛА было сбито над Брянской областью, столько же над Республикой Крым, по одному беспилотнику уничтожено над Московским регионом и Орловской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше