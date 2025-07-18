Взрывы прогремели в Орловской области

В Орловской области зафиксирована серия взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно в пятницу, 18 июля.
Как сообщили местные жители, в пригороде Орла было слышно не менее четырех взрывов. Вспышки наблюдались в районе поселка городского типа Знаменка, расположенного примерно в двух километрах от областного центра. Предположительно, причиной взрывов стала работа системы ПВО. Официальные комментарии по данному инциденту пока не поступали, передает Telegram-канал Shot.
Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что в четверг, 17 июля, в период с 21:00 до 23:00 силами ПВО было ликвидировано 22 украинских дрона над четырьмя регионами России. По данным ведомства, десять БПЛА было сбито над Брянской областью, столько же над Республикой Крым, по одному беспилотнику уничтожено над Московским регионом и Орловской областью.