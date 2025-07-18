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В Санкт-Петербурге на Неве столкнулись теплоходы Фиеста и Нева-5

После разводки мостов в Санкт-Петербурге на реке Неве произошло столкновение двух пассажирских теплоходов. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Источник: Life.ru

Столкновение теплоходов. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошёл 17 июля 2025 года. Столкнулись теплоходы «Фиеста» и «Нева-5». Пострадавших нет. Прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

«В результате у второго судна разбилось стекло. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух маломерных судов — теплоходов «Меркурий 5» и «Кронверк». Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту. В рамках проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдению прав пассажиров.