В Санкт-Петербурге на Неве столкнулись теплоходы Фиеста и Нева-5

Ранее на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух маломерных судов — теплоходов «Меркурий 5» и «Кронверк». Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту. В рамках проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдению прав пассажиров.