Трамп массово увольняет сотрудников, которые контролируют расходы правительства

Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в январе 2025 года уволил или понизил в должности более 20 генеральных инспекторов федеральных ведомств, а также их временных замен, что затруднило независимый контроль за использованием бюджетных средств. Об этом сообщает газета The New York Times.