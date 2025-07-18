В Краснодаре судят трех экс-руководителей госпиталя за взятки с участников СВО

В Краснодарском гарнизонном военном суде будут рассмотрены два уголовных дела о коррупции в 419-м военном госпитале Минобороны РФ.
Обвинения в получении взяток предъявлены трем бывшим руководителям медицинского учреждения, которые, по данным следствия, вымогали деньги за оформление документов на выплаты участникам специальной военной операции (СВО).
Следствие полагает, что врачи госпиталя требовали от раненых военнослужащих денежные средства за выдачу формы № 100, необходимой для подтверждения факта получения травм в зоне боевых действий. Эта справка является основанием для получения компенсаций, ранее достигавших трех миллионов рублей. В одном из эпизодов, фигурировавшем в другом уголовном деле, врач требовал миллион рублей за оформление такой формы.
По версии следствия, экс-начальник госпиталя Владимир Хмелик, его заместитель Денис Симанчук и начальник поликлиники Леонид Назаренко обвиняются в получении взяток и превышении должностных полномочий. В деле также фигурируют трое военнослужащих, передававших взятки, и трое посредников, включая двух гражданских лиц, передает «Ъ».
Порядка 12 человек оказались замешаны в коррупционном скандале в 419-м военном госпитале Краснодара. Военнослужащие подкупали начальство учреждения для оформления медицинских документов, позволяющих уклоняться от службы или получать выплаты за ранения и травмы. Суммы взяток оцениваются в сотни тысяч, а возможно, и миллионы рублей. Однако это не первый случай, когда 419-й госпиталь оказался в центре коррупционных схем. Подробности прошлых нарушений и детали нового дела — в материале «Вечерней Москвы».