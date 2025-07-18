В Краснодаре судят трех экс-руководителей госпиталя за взятки с участников СВО

Порядка 12 человек оказались замешаны в коррупционном скандале в 419-м военном госпитале Краснодара. Военнослужащие подкупали начальство учреждения для оформления медицинских документов, позволяющих уклоняться от службы или получать выплаты за ранения и травмы. Суммы взяток оцениваются в сотни тысяч, а возможно, и миллионы рублей. Однако это не первый случай, когда 419-й госпиталь оказался в центре коррупционных схем. Подробности прошлых нарушений и детали нового дела — в материале «Вечерней Москвы».