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Жители Зеленограда слышали звуки взрывов

Серия громких звуков, напоминающих взрывы произошла в Зеленограде. По словам очевидцев, в разных районах города были слышны не менее десяти подобных хлопков.

Над Московской областью сбили БПЛА.

Серия громких звуков, напоминающих взрывы произошла в Зеленограде. По словам очевидцев, в разных районах города были слышны не менее десяти подобных хлопков.

«Жители Зеленограда говорят о том, что слышали не менее 10 звуков, похожих на взрывы. Предварительно, сейчас в городе работает система ПВО, которая сбивает беспилотники.», — рассказали очевидцы передают Осторожно, новости.

Ранее в Зеленограде уже фиксировались случаи работы систем противовоздушной обороны по беспилотникам, атаковавшим Московский регион. Тогда местные жители также сообщали о серии взрывов и публиковали кадры сбитых дронов, а мэр Москвы Сергей Собянин подтверждал уничтожение вражеских БПЛА силами Минобороны. На местах падения обломков работали экстренные службы.

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