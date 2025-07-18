Силы ПВО РФ сбили два беспилотника на подлете к Москве

Четыре беспилотника сбили за ночь под Москвой.
Два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены средствами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом всего сбили четыре беспилотника.
«ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении мэра в его telegram-канале.
Ранее в течение полутора часов российские системы ПВО уже уничтожили 25 беспилотников, три из которых также направлялись к Москве. Об этом ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин, отмечая, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Министерство обороны РФ регулярно информирует о попытках атак с применением беспилотников на территорию Москвы и Подмосковья.