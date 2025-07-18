Силы ПВО РФ сбили два беспилотника на подлете к Москве

Ранее в течение полутора часов российские системы ПВО уже уничтожили 25 беспилотников, три из которых также направлялись к Москве. Об этом ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин, отмечая, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Министерство обороны РФ регулярно информирует о попытках атак с применением беспилотников на территорию Москвы и Подмосковья.