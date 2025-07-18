Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны Министерства обороны успешно перехватили очередной беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, летательный аппарат был сбит на подлёте к городу, а на месте падения обломков в настоящее время работают экстренные службы, проводя необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.
В связи с инцидентом во Внуковском аэропорту были введены временные ограничения на вылет и посадку воздушных судов. Ряд внутренних и международных рейсов оказался задержан.
Ранее Собянин сообщал, что силами противовоздушной обороны Министерства обороны был ликвидирован беспилотник, направлявшийся в сторону столицы.