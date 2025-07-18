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Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву

На месте падения обломков в настоящее время работают экстренные службы.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны Министерства обороны успешно перехватили очередной беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, летательный аппарат был сбит на подлёте к городу, а на месте падения обломков в настоящее время работают экстренные службы, проводя необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

В связи с инцидентом во Внуковском аэропорту были введены временные ограничения на вылет и посадку воздушных судов. Ряд внутренних и международных рейсов оказался задержан.

Ранее Собянин сообщал, что силами противовоздушной обороны Министерства обороны был ликвидирован беспилотник, направлявшийся в сторону столицы.

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