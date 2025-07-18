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Собянин: Еще два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

— ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, — говорится в сообщении.

В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве.

Накануне силы ПВО Минобороны РФ также уничтожили украинский БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что в четверг, 17 июля, в период с 21:00 до 23:00 силами ПВО было ликвидировано 22 украинских дрона над четырьмя регионами России. По данным ведомства, десять БПЛА было сбито над Брянской областью, столько же над Республикой Крым, по одному беспилотнику уничтожено над Московским регионом и Орловской областью.

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