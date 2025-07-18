В Европе рассказали, в чем Россия превосходит ЕС

По мнению политика, Россия успешна в области дронов из-за конфликта с Украиной.
Россия опережает страны ЕС по уровню развития боевых беспилотников. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения.
«Что меня беспокоит — это то, что Россия, соперничая с Украиной, уже стала лучше в этом, чем мы, чем Европа», — отметил Сикорский, комментируя ситуацию с современными технологиями применения дронов на поле боя. Он подчеркнул, что российские военные достигли значительных успехов в этой сфере на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
Глава МИД Польши также сообщил, что польские военные будут перенимать опыт у украинских офицеров в области использования дронов. Для этого в Польше сейчас создается специальный учебно-аналитический центр, где специалисты будут обучаться современным тактикам и технологиям управления беспилотниками. По словам Сикорского, такой подход позволит повысить обороноспособность страны и сократить технологическое отставание от России.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал о планах значительно увеличить количество дальнобойных атак по России с помощью беспилотников и заключить новые контракты на закупку десятков тысяч дронов. Киев регулярно использует беспилотники для ударов по российским территориям, включая отдаленные регионы, а российские средства ПВО продолжают сбивать вражеские аппараты.