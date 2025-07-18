В Европе рассказали, в чем Россия превосходит ЕС

«Что меня беспокоит — это то, что Россия, соперничая с Украиной, уже стала лучше в этом, чем мы, чем Европа», — отметил Сикорский, комментируя ситуацию с современными технологиями применения дронов на поле боя. Он подчеркнул, что российские военные достигли значительных успехов в этой сфере на фоне продолжающегося конфликта на Украине.