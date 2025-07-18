Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россию атаковали БПЛА: куда летят украинские дроны. Онлайн-трансляция

В ночь на 18 июля на подлете к Москве было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в течение менее чем четырех часов. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация временно приостановила отправление и прием рейсов в аэропортах Домодедово и Жуковский, однако спустя 11 минут ограничения были отменены. Жители Зеленограда и Орла сообщили о серии громких звуков, схожих с взрывами — по предварительным данным, причиной стала работа российской системы противовоздушной обороны, которая сбила украинские беспилотники. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.

ВСУ запускают дроны в сторону Москвы.

В ночь на 18 июля на подлете к Москве было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в течение менее чем четырех часов. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация временно приостановила отправление и прием рейсов в аэропортах Домодедово и Жуковский, однако спустя 11 минут ограничения были отменены. Жители Зеленограда и Орла сообщили о серии громких звуков, схожих с взрывами — по предварительным данным, причиной стала работа российской системы противовоздушной обороны, которая сбила украинские беспилотники. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.

05:01 Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над одним из районов Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале.

05:06 Жители Дмитрова заметили беспилотник в небе над городом. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, Москва».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше