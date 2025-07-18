Россию атаковали БПЛА: куда летят украинские дроны. Онлайн-трансляция

В ночь на 18 июля на подлете к Москве было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в течение менее чем четырех часов. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация временно приостановила отправление и прием рейсов в аэропортах Домодедово и Жуковский, однако спустя 11 минут ограничения были отменены. Жители Зеленограда и Орла сообщили о серии громких звуков, схожих с взрывами — по предварительным данным, причиной стала работа российской системы противовоздушной обороны, которая сбила украинские беспилотники. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.