Россию атаковали БПЛА: куда летят украинские дроны. Онлайн-трансляция

ВСУ запускают дроны в сторону Москвы.
В ночь на 18 июля на подлете к Москве было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в течение менее чем четырех часов. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация временно приостановила отправление и прием рейсов в аэропортах Домодедово и Жуковский, однако спустя 11 минут ограничения были отменены. Жители Зеленограда и Орла сообщили о серии громких звуков, схожих с взрывами — по предварительным данным, причиной стала работа российской системы противовоздушной обороны, которая сбила украинские беспилотники. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.
05:01 Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над одним из районов Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале.
05:06 Жители Дмитрова заметили беспилотник в небе над городом. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, Москва».