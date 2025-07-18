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На Камчатке медведь напал на спящую в палатке туристку

В Елизовском районе Камчатского края 43-летняя туристка из Саратова подверглась нападению медведя возле Мутновской геотермальной электростанции. ЧП случилось 18 июля, когда женщина спала в палатке. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Источник: Life.ru

Как отметили в Минздраве, пострадавшую госпитализировали с множественными ранами и переломом. Сейчас она находится в реанимации Елизовской районной больницы, проведена операция, состояние оценивается как тяжёлое.

Следственный комитет по городу Елизово и краевая прокуратура начали проверку, включая аудит турфирмы на соблюдение требований безопасности. Это первый зарегистрированный в 2025 году случай нападения медведя на человека на Камчатке.

Ранее на Сахалине медведь пришёл к отдыхающим и напугал их. Пока люди сидели в запертой машине, животное наслаждалось шашлыком. Возмущённые участники прерванного отдыха засняли действо на видео.