В Воронежской области сбили вражеский дрон

В Воронежской области силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Как сообщил губернатор Александр Гусев, инцидент произошёл в одном из районов региона.
По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.
«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к столице.
Ранее сообщалось, что Росавиация ограничила работу московского аэропорта Внуково.