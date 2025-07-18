Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области сбили вражеский дрон

В Воронежской области силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник.

В Воронежской области силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Как сообщил губернатор Александр Гусев, инцидент произошёл в одном из районов региона.

По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к столице.

Ранее сообщалось, что Росавиация ограничила работу московского аэропорта Внуково.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше