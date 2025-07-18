В Новосибирске 18 июля простятся с мотоциклистом, погибшим в ДТП под Барнаулом

В Новосибирске 18 июля пройдет прощание с 37-летним мотоциклистом, который погиб в ДТП в Алтайском крае. Авария произошла 16 июля в 60 километрах от Барнаула. Байкер столкнулся с припаркованной фурой и получил травмы, от которых погиб на месте.