В Новосибирске 18 июля простятся с мотоциклистом, погибшим в ДТП под Барнаулом

В Новосибирске 18 июля пройдет прощание с 37-летним мотоциклистом, который погиб в ДТП в Алтайском крае. Авария произошла 16 июля в 60 километрах от Барнаула. Байкер столкнулся с припаркованной фурой и получил травмы, от которых погиб на месте.
— Прощание пройдет 18 июля в 12:00 по адресу: улица Арбузова, 2 г, — сообщили в группе «MOTO-LiFE | Мото жизнь Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте».
Байкеры пишут, что их погибший мото-друг был веселым, добрым и отзывчивым человеком, который никогда не стеснялся говорить правду и всегда мог поддержать шуткой.