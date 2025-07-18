Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске 18 июля простятся с мотоциклистом, погибшим в ДТП под Барнаулом

Байкер столкнулся с фурой.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 18 июля пройдет прощание с 37-летним мотоциклистом, который погиб в ДТП в Алтайском крае. Авария произошла 16 июля в 60 километрах от Барнаула. Байкер столкнулся с припаркованной фурой и получил травмы, от которых погиб на месте.

— Прощание пройдет 18 июля в 12:00 по адресу: улица Арбузова, 2 г, — сообщили в группе «MOTO-LiFE | Мото жизнь Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте».

Байкеры пишут, что их погибший мото-друг был веселым, добрым и отзывчивым человеком, который никогда не стеснялся говорить правду и всегда мог поддержать шуткой.