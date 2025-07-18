Пожарные спасли женщину из огня во Владивостоке

Напомним, в Арсеньеве произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Октябрьская. До приезда пожарных один из очевидцев успел вывести из горящей квартиры женщину. Прибывшие сотрудники МЧС России оперативно начали тушение и эвакуацию. С помощью специального спасательного оборудования огнеборцы спасли ещё одну женщину, оказавшуюся заблокированной дымом в соседней квартире.