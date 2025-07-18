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Пожарные спасли женщину из огня во Владивостоке

Возгорание произошло в квартире на первом этаже.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке на улице 1-я Морская произошёл пожар в одной из квартир многоквартирного дома. Возгорание случилось на первом этаже: на месте происшествия пожарные зафиксировали плотное задымление и горящий подоконник, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сотрудники газодымозащитной службы оперативно эвакуировали находившуюся в квартире женщину с использованием спасустройства. Возгорание было ликвидировано на площади 1,5 квадратных метра.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и оценивают причинённый ущерб.

Напомним, в Арсеньеве произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Октябрьская. До приезда пожарных один из очевидцев успел вывести из горящей квартиры женщину. Прибывшие сотрудники МЧС России оперативно начали тушение и эвакуацию. С помощью специального спасательного оборудования огнеборцы спасли ещё одну женщину, оказавшуюся заблокированной дымом в соседней квартире.