Пожарные спасли женщину из огня во Владивостоке

Во Владивостоке на улице 1-я Морская произошёл пожар в одной из квартир многоквартирного дома. Возгорание случилось на первом этаже: на месте происшествия пожарные зафиксировали плотное задымление и горящий подоконник, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сотрудники газодымозащитной службы оперативно эвакуировали находившуюся в квартире женщину с использованием спасустройства. Возгорание было ликвидировано на площади 1,5 квадратных метра.
Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и оценивают причинённый ущерб.
Напомним, в Арсеньеве произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Октябрьская. До приезда пожарных один из очевидцев успел вывести из горящей квартиры женщину. Прибывшие сотрудники МЧС России оперативно начали тушение и эвакуацию. С помощью специального спасательного оборудования огнеборцы спасли ещё одну женщину, оказавшуюся заблокированной дымом в соседней квартире.