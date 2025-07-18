На Камчатке медведь напал на спящую в палатке туристку из Саратова

Пожарный в Канаде выжил после нападения медведицы. Он отбился от нее с помощью топора. Мужчина, осматривавший периметр возгорания около озера Саммит-Лейк в Британской Колумбии, неожиданно увидел перед собой разъяренную хищницу, которая защищала свое потомство. Ему пришлось подручными средствами отбиваться от животного, напавшего на него во время тушения пожара. Пожарный использовал для защиты топор с киркой, пока коллеги не подоспели ему на помощь.