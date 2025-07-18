На Камчатке медведь напал на спящую в палатке туристку из Саратова

В Елизовском районе Камчатки медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова. Женщина госпитализирована с множественными травмами. Об этом, в пятницу, 18 июля, сообщило краевое управление Следственного комитета (СК) России.
Инцидент произошел 18 июля в районе Мутновской геотермальной электростанции. По предварительным данным, медведь напал на туристку, когда она спала в палатке.
— Следственным отделом по г. Елизово регионального ведомства СК России по материалам органов прокуратуры организована процессуальная проверка по факту нападения медведя на 43-летнюю туристку в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района (ст. 238 УК РФ), — говорится в сообщении ведомства.
По данным регионального министерства здравоохранения, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. У пациентки многочисленные глубокие рваные раны, полученные от укусов, а также перелом. В настоящий момент женщину прооперировали и она находится в реанимации.
Краевая прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. Будет оценена работа турфирмы на соответствие требованиям безопасности. Женщина находится в Елизовской районной больнице. Этот случай стал первым нападением медведя на человека на Камчатке в 2025 году.
Пожарный в Канаде выжил после нападения медведицы. Он отбился от нее с помощью топора. Мужчина, осматривавший периметр возгорания около озера Саммит-Лейк в Британской Колумбии, неожиданно увидел перед собой разъяренную хищницу, которая защищала свое потомство. Ему пришлось подручными средствами отбиваться от животного, напавшего на него во время тушения пожара. Пожарный использовал для защиты топор с киркой, пока коллеги не подоспели ему на помощь.