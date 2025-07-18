В Хабаровске будут судить мигранта, который зарезал шурина во время ссоры

В Хабаровске перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в убийстве родственника.
По данным следствия, трагедия произошла в марте 2025 года возле одного из домов на улице Совхозной. Обвиняемый поссорился с братом своей жены и в ходе конфликта нанёс ему несколько ударов ножом. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти его не удалось — от полученных травм он скончался.
Злоумышленнику инкриминировали статью 105 УК РФ «Убийство». Уголовное дело расследовано, прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как уточнили в надзорном ведомстве, иностранец находился в России на законных основаниях. Приговора он будет дожидаться в СИЗО.