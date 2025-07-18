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Сальдо: российские военные уверенно перемалывают ВСУ на Херсонщине

Российские военные не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) сосредоточить крупные силы на правом берегу Днепра в Херсонской области. И уверенно перемалывают противника в районах сосредоточения, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

Солдат ВСУ уничтожают в местах сосредоточения.

Российские военные не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) сосредоточить крупные силы на правом берегу Днепра в Херсонской области. И уверенно перемалывают противника в районах сосредоточения, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

«Наши военнослужащие, в том числе бойцы добровольческих отрядов, уверенно перемалывают противника и не дают ему сосредоточиться. Правый берег под пристальным наблюдением, и все попытки вылазок быстро пресекаются», — отметил губернатор в беседе с РИА Новости.

Глава региона также уточнил, что украинские силы продолжают удерживать позиции на правом берегу Днепра и используют для атак беспилотники. Несмотря на это, по его словам, российские подразделения оперативно пресекают попытки противника прорвать оборону.

Российские военные регулярно проводят рейды на подконтрольный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области, используя такие действия как элемент оперативной тактики для дестабилизации позиций противника и разведки. После референдума в сентябре 2022 года Херсонская область была включена в состав России, однако правобережная часть региона, включая город Херсон, остается под контролем украинских сил и продолжает подвергаться обстрелам.