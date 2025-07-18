Сальдо: российские военные уверенно перемалывают ВСУ на Херсонщине

Российские военные регулярно проводят рейды на подконтрольный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области, используя такие действия как элемент оперативной тактики для дестабилизации позиций противника и разведки. После референдума в сентябре 2022 года Херсонская область была включена в состав России, однако правобережная часть региона, включая город Херсон, остается под контролем украинских сил и продолжает подвергаться обстрелам.