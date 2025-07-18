Суд рассмотрит жалобу Артемия Лебедева на штраф 22 июля

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Измайловский суд Москвы 22 июля рассмотрит жалобу на штраф в 40 тысяч рублей дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву за три эпизода осквернения религиозных символов — фото ковра с курящей Богоматерью, фото-превью на ролике, где он изображен в религиозной позе с нимбом, и рассказ об акте аутофелляции, сообщили РИА Новости в суде.
«Рассмотрение жалобы назначено на 22 июля», — рассказали в суде.
Протокол на Лебедева был составлен по статье КоАП об умышленном публичном осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порче или уничтожении. Каждый из эпизодов в качестве эксперта оценил настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского в Гольяново.
Первый эпизод касался размещенного Лебедевым в одной из соцсетей фото ковра с изображением курящей Богоматери. По мнению настоятеля храма, «данный материал содержит умысел на попытку прямого осквернения святыни и унижение чувств верующих христиан», тогда как сторона дизайнера заявила, что он приобрел данное произведение современного искусства у белорусского художника, и на нем изображена не Богоматерь, а «молодая женщина в средневековых одеждах в окружении клубов ладана».
Второй эпизод возник из-за превью Лебедева к одному из его роликов, на нем блогер «одет в церковное одеяние, с нимбом над головой и пальцами рук, сложенными в “благословляющем” жесте». Опрошенный священник усмотрел в этом оскорбительный для верующих христиан фактор: по его мнению, Лебедев находится в образе, характерном исключительно для икон Иисуса Христа, тогда как сам он «далек от святости».
Третий повод для претензий правоохранителей — это вырезанный фрагмент из выпуска шоу с участием Лебедева, где речь идет о проведенном им акте аутофелляции. Этот материал, резюмировал настоятель храма, «содержит оскорбление чувств верующих христиан, поскольку сопоставляет библейский сюжет сотворения человека, а также почитаемое всеми изображение Микеланджело с половыми извращениями». Этот ролик был просмотрен в суде, а председательствующий пришел к выводу, что в фрагменте содержится «сравнение божественного и низменного, таким образом носит непристойный характер». При этом данный ролик не комментировался защитой Лебедева и не упоминается в письменных объяснениях Лебедева, однако подчеркивалось, что дизайнер этот фрагмент не публиковал.
Глобально же сторона Лебедева не была согласна с его привлечением к административной ответственности «ввиду отсутствия состава административного правонарушения». Сам Лебедев в суд не явился.
Суд, оценив вышеуказанные сведения, ряд других доказательств, среди которых сведения, полученные из отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ священного синода Московского Патриархата, пришел к выводу о виновности Лебедева. Ему в марте этого года был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Лебедев обжаловал решение суда.