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Собянин: система ПВО сбила еще три летевших на Москву БПЛА

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Источник: Аргументы и факты

Система противовоздушной обороны Минобороны России нейтрализовала еще два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы.

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале, уточнив, что обломки дронов упали, и на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в тот же день мэр уже сообщал об уничтожении двух других беспилотников, также приближавшихся к столице.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что в вечерние часы 17 июля, с 21:00 до 23:00 по московскому времени, силами ПВО были перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотника самолетного типа.

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