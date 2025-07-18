Собянин: система ПВО сбила еще три летевших на Москву БПЛА

Система противовоздушной обороны Минобороны России нейтрализовала еще два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы.
Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале, уточнив, что обломки дронов упали, и на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее в тот же день мэр уже сообщал об уничтожении двух других беспилотников, также приближавшихся к столице.
Кроме того, в Минобороны России сообщили, что в вечерние часы 17 июля, с 21:00 до 23:00 по московскому времени, силами ПВО были перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотника самолетного типа.
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