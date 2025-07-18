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Балицкий назвал причину отключения света в части региона

Регион был атакован украинскими беспилотниками.

Источник: Аргументы и факты

Отключение электроэнергии в ряде населённых пунктов Запорожской области стало следствием атаки украинских беспилотников на объекты высоковольтной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

По его словам, речь идет о целенаправленном ударе по высоковольтному оборудованию, что привело к перебоям в электроснабжении. Он охарактеризовал произошедшее как террористическую атаку.

В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы и перенаправляют питание на резервные линии. При этом Балицкий отметил, что процесс осложняется угрозой повторных ударов и ночными условиями.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло частичное отключение электроэнергии. Отмечалось, что несмотря на возникшие перебои, работа Запорожской атомной электростанции продолжает осуществляться в штатном режиме.