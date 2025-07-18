Балицкий назвал причину отключения света в части региона

Отключение электроэнергии в ряде населённых пунктов Запорожской области стало следствием атаки украинских беспилотников на объекты высоковольтной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
По его словам, речь идет о целенаправленном ударе по высоковольтному оборудованию, что привело к перебоям в электроснабжении. Он охарактеризовал произошедшее как террористическую атаку.
В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы и перенаправляют питание на резервные линии. При этом Балицкий отметил, что процесс осложняется угрозой повторных ударов и ночными условиями.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло частичное отключение электроэнергии. Отмечалось, что несмотря на возникшие перебои, работа Запорожской атомной электростанции продолжает осуществляться в штатном режиме.