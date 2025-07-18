Трамп объявил войну WSJ из-за «эротического подарка» Эпштейну

Джеффри Эпштейн, известный американский финансист, был арестован 6 июля 2019 года в Нью-Йорке по обвинениям в организации сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным прокуратуры, в период с 2002 по 2005 годы он привлекал в свой особняк на Манхэттене девушек, некоторым из которых было всего 14 лет. Эпштейн поддерживал связи с влиятельными политиками, бизнесменами и знаменитостями по всему миру. Его уголовное дело привлекло внимание общественности, однако 10 августа 2019 года финансист был найден мёртвым в своей камере, что официально признали самоубийством. После его смерти расследование продолжилось, а связи Эпштейна с известными личностями остаются предметом общественных дискусси.