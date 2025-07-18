Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге могут объявить в розыск

Сообщается, что Шихлинский пропал после того, как его сын Мутвалы был заключен под стражу за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Шыхлински-старший не отвечает на телефонные звонки и не выходит на связь, передает Telegram-канала Ural Mash.