Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге могут объявить в розыск

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского могут объявить в розыск. Об этом стало известно в четверг, 17 июля.
Сообщается, что Шихлинский пропал после того, как его сын Мутвалы был заключен под стражу за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Шыхлински-старший не отвечает на телефонные звонки и не выходит на связь, передает Telegram-канала Ural Mash.
15 июля в Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, который во время прошлого задержания сбил сотрудника спецслужб на автомобиле.
1 июля Мутвалы Шыхлински задержали рядом с торговым центром «Баку Плаза» в Екатеринбурге, в процессе он сбил сотрудника спецслужб на автомобиле. По данным журналистов, задержание могло быть связано с убийствами Юниса Пашаева в 2001 году и Икрама Гаджиева в 2011 году.
27 июня в Екатеринбурге силовики провели масштабную операцию по задержанию группы азербайджанцев. Среди них искали подозреваемого в убийстве торговца, которое произошло в 2001 году. В ходе проверок двое мужчин скончались.