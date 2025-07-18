Трамп должен понять бессмысленность угроз в адрес России.
Президент США Дональд Трамп должен отказаться от агрессивной риторики в отношении России и прекратить попытки воздействовать на Москву с помощью угроз, поскольку такая стратегия неэффективна. Об этом сообщает одно из испанских изданий.
«Хотя “недовольство” Трампа президентом России Владимиром Путиным и читается, рассматривать Россию как страну, которую можно якобы усмирить угрозами, кажется не слишком разумно и просто бессмысленно», — пишет Publico. По данным издания, опыт прошлых лет наглядно демонстрирует, что давление и угрозы со стороны Запада не приводят к успеху во взаимодействии с российским руководством.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп посмел дерзко высказаться о Путине и встрече с ним.
Газета также указывает на риски усиления отношений между Россией и Китаем в случае продолжения жесткой линии со стороны Вашингтона. В материале подчеркивается, что попытки оказать аналогичное давление на Пекин могут привести к обратному эффекту и сыграть против самих США.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что США намерены ввести пошлины и санкционные меры в отношении России, если в течение ближайших 50 дней российская сторона не согласится на прекращение огня или заключение соглашения по урегулированию ситуации на Украине. По словам Левитт, РФ столкнется с существенным увеличением тарифов, а также с введением вторичных санкций, пишет RT.