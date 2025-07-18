В Испании оценили попытки Трампа усмирить Россию

«Хотя “недовольство” Трампа президентом России Владимиром Путиным и читается, рассматривать Россию как страну, которую можно якобы усмирить угрозами, кажется не слишком разумно и просто бессмысленно», — пишет Publico. По данным издания, опыт прошлых лет наглядно демонстрирует, что давление и угрозы со стороны Запада не приводят к успеху во взаимодействии с российским руководством.