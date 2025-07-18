В Европе сделали мрачный прогноз по поводу усилий Трампа на Украине

«Если в отношении Трампа к Украине действительно произошли изменения, к сожалению, на данном этапе это вряд ли изменит ситуацию», — говорится в материале издания. Там подчеркивается, что угрозы Трампа ввести стопроцентные тарифы на российские товары и вторичные пошлины для стран, покупающих российские энергоносители, имеют «непонятное содержание» и вряд ли повлияют на решения Кремля. Автор статьи отмечает, что у Вашингтона нет уверенных инструментов воздействия на Москву.