Украинского курьера мобилизовали во Львове в момент доставки круассанов

Петр Климишевский, военнослужащий ВСУ из Львова, находящийся в плену, рассказал РИА Новости, что его мобилизовали прямо во время работы курьером, когда он осуществлял доставку еды.
По его словам, микроавтобус сотрудников военкомата подъехал неожиданно, сбив его дверью, после чего его насильно погрузили внутрь вместе с сумкой, в которой находились круассаны для клиента. До адресата заказ так и не доехал.
Климишевский заявил, что перед этим его уверяли в том, что мобилизация ему не грозит по состоянию здоровья. Он обратился в соответствующие органы, чтобы, как ему обещали, просто обновить данные в воинской базе.
По словам пленного, у него проблемы с венозным кровотоком в ногах, из-за чего физические нагрузки противопоказаны. Также он перенёс операцию на желудке. Несмотря на это, его всё же отправили на передовую.