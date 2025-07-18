Девушка потеряла 180 тысяч на покупке телефона в Хабаровском крае

В районе имени Лазо полиция расследует дело о крупном мошенничестве. Молодая жительница поселка лишилась крупной суммы, пытаясь купить смартфон через интернет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В полицию обратилась 19-летняя девушка из поселка Переяславка. Она рассказала, что в одном из мессенджеров увидела объявление о продаже списанной техники. Цена на популярный смартфон показалась ей выгодной, и она решила оформить покупку.
Продавец связался с ней по телефону и прислал анкету. Затем девушка получила реквизиты для перевода денег. Сначала она отправила больше четырех тысяч рублей «за услугу заказа». Позже пришло сообщение, что нужно оплатить «таможенную пошлину».
«Чтобы внести деньги, девушка оформила кредит в банке. Все средства перевела на указанные счета, оплатив и “пошлину”, и “доставку”. После этого связь с продавцом прервалась. Общая сумма потерь составила около 180 тысяч рублей», — рассказали в ОМВД России по району имени Лазо.
Полиция открыла уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.
Жителям напоминают: всегда проверяйте информацию о продавце, не переводите деньги незнакомым людям и остерегайтесь сайтов — двойников известных торговых площадок.