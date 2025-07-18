Украинский депутат устроил скандал в Европарламенте по поводу Волынской резни

По данным издания, несмотря на резкие обвинения, украинский депутат не смог назвать ни одного конкретного материала или экспоната, вызвавшего у него возмущение. Тем не менее он призвал Министерство иностранных дел Украины принять жесткие меры в ответ на действия польских коллег.