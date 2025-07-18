После разведения мостов в Петербурге столкнулись два теплохода

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения двух теплоходов в Санкт-Петербурге, произошедшего после разводки мостов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По предварительным данным, 17 июля столкнулись теплоходы «Фиеста» и «Нева-5». В результате инцидента у теплохода «Нева-5» разбилось стекло.
Сообщается, что пострадавших нет, разлива нефтепродуктов также не зафиксировано.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта для установления всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.
13 июля два теплохода столкнулись в акватории реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, в результате чего ребенок получил травму ноги. Инцидент произошел, когда одно судно выполняло разворот, и в него врезалось другое маломерное судно. Прибывшая бригада скорой помощи оказала пострадавшему необходимую помощь на месте.