После разведения мостов в Петербурге столкнулись два теплохода

13 июля два теплохода столкнулись в акватории реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, в результате чего ребенок получил травму ноги. Инцидент произошел, когда одно судно выполняло разворот, и в него врезалось другое маломерное судно. Прибывшая бригада скорой помощи оказала пострадавшему необходимую помощь на месте.