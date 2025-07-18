Годовалый ребенок выпал из окна в Приморье: малыш в реанимации

По данным Сводка25, сначала мальчика госпитализировали в Уссурийскую ЦГБ. У него перелом костей черепа, ушиб головного мозга, несколько гематом, субарахноидальное кровоизлияние. После того, как за его жизнь несколько дней боролись здесь, ребенка перевели в реанимацию нейрохирургического отделения Владивостокской клинической больницы № 2.