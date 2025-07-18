Годовалый ребенок выпал из окна в Приморье: малыш в реанимации

Все произошло на улице Горького 14 июля — прокуратура сегодня сообщила о проведении проверки после сообщений о происшествии в СМИ.
По предварительным данным мальчик играл в комнате, но пока мама убиралась дома он забрался на подоконник. На окне была москитная сетка — она и не удержала облокотившегося на нее ребенка.
По данным Сводка25, сначала мальчика госпитализировали в Уссурийскую ЦГБ. У него перелом костей черепа, ушиб головного мозга, несколько гематом, субарахноидальное кровоизлияние. После того, как за его жизнь несколько дней боролись здесь, ребенка перевели в реанимацию нейрохирургического отделения Владивостокской клинической больницы № 2.
Прокуратура проверит, как была организована работа профилактики происшествий с несовершеннолетними.