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Годовалый ребенок выпал из окна в Приморье: малыш в реанимации

В Уссурийске Приморского края выпал из окна на втором этаже годовалый ребенок.

Источник: РИА "Новости"

Все произошло на улице Горького 14 июля — прокуратура сегодня сообщила о проведении проверки после сообщений о происшествии в СМИ.

По предварительным данным мальчик играл в комнате, но пока мама убиралась дома он забрался на подоконник. На окне была москитная сетка — она и не удержала облокотившегося на нее ребенка.

По данным Сводка25, сначала мальчика госпитализировали в Уссурийскую ЦГБ. У него перелом костей черепа, ушиб головного мозга, несколько гематом, субарахноидальное кровоизлияние. После того, как за его жизнь несколько дней боролись здесь, ребенка перевели в реанимацию нейрохирургического отделения Владивостокской клинической больницы № 2.

Прокуратура проверит, как была организована работа профилактики происшествий с несовершеннолетними.