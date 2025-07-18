Сотрудники МЧС России оказывают помощь жителям Якутии, пострадавшим от паводка

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Якутии произошло повышение уровня воды в реках, что привело к затоплению ряда населённых пунктов. В селе Хара-Тумул Оймяконского района коровы оказались в ловушке из-за паводка и были вынуждены спасаться на небольшом незатопленном участке холма. Местные жители сообщали, что животные несколько дней оставались без корма и дойки. К ликвидации последствий стихии были привлечены более 200 специалистов и 59 единиц техники. Эвакуированы 110 человек, в том числе 39 детей. Более 500 голов крупного рогатого скота удалось эвакуировать из затопленных сёл, включая Хара-Тумул.