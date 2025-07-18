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Сотрудники МЧС России оказывают помощь жителям Якутии, пострадавшим от паводка

Спасатели МЧС России продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям Якутии, пострадавшим от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В Оймяконском районе от воды освободились 22 дворовые территории, включая 4 жилых дома.

Источник: Life.ru

Спасатели продолжают ликвидацию последствий наводнения. Видео © Пресс-служба МЧС России.

В Оймяконском, Момском и Абыйском районах подтопленными остаются 396 дворовые территории, в том числе 90 жилых домов. Спасатели оказывают адресную помощь по вывозу имущества, переносят вещи и отгоняют домашний скот. В Якутск доставлены маломобильные граждане и дети. Организована доставка гуманитарной помощи.

В настоящее время комиссии продолжают подсчёт ущерба, причинённого дождевым паводком. Организован мониторинг гидрометеорологической обстановки. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействовано свыше 200 специалистов и 60 единиц техники различных ведомств и организаций.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Якутии произошло повышение уровня воды в реках, что привело к затоплению ряда населённых пунктов. В селе Хара-Тумул Оймяконского района коровы оказались в ловушке из-за паводка и были вынуждены спасаться на небольшом незатопленном участке холма. Местные жители сообщали, что животные несколько дней оставались без корма и дойки. К ликвидации последствий стихии были привлечены более 200 специалистов и 59 единиц техники. Эвакуированы 110 человек, в том числе 39 детей. Более 500 голов крупного рогатого скота удалось эвакуировать из затопленных сёл, включая Хара-Тумул.