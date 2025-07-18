В Ингушетии спустя 11 лет задержан наркоторговец, скрывавшийся под чужим именем

В Ингушетии задержан мужчина, обвиняемый в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, который скрывался от следствия в течение 11 лет, используя поддельные документы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
— Жизнь по чужим документам не помогла скрыться от следствия обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Мои коллеги из управления уголовного розыска УМВД России по Магаданской области задержали его спустя 11 лет, — отметила Волк.
По информации МВД, в 2014 году в Магаданской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), после чего он скрылся и был объявлен в розыск. В июне 2025 года сотрудники полиции обнаружили его в Ингушетии, где он жил под именем родственника и избегал контактов с официальными органами.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии в ходе командировки. В настоящее время он арестован, расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее полицейские остановили машину на трассе М-4 «Дон». В ходе проверки документов у водителя правоохранители нашли в салоне автомобиля пять килограммов наркотиков, которые также были спрятаны под обшивкой задних дверей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.