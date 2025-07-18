В Ингушетии спустя 11 лет задержан наркоторговец, скрывавшийся под чужим именем

По информации МВД, в 2014 году в Магаданской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), после чего он скрылся и был объявлен в розыск. В июне 2025 года сотрудники полиции обнаружили его в Ингушетии, где он жил под именем родственника и избегал контактов с официальными органами.