ВСУ готовят новый самоубийственный прорыв через границу России

Российская армия готова к отражению внезапного удара ВСУ, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
ВСУ пытаются прорвать оборону России в Курской и Белгородской областях. Пока противник действует относительно небольшими группами, но в тылах может готовиться 50-тысячная группировка боевиков для самоубийственной атаки, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он рассказал в интервью URA.RU, что российская армия сможет отразить контрудар врага и не позволит Киеву повторить авантюру августа 2024 года, когда противник проник в Курскую область. При этом ВС РФ сами готовят несколько сюрпризов в зоне СВО.
— В июне ВС РФ освободили наибольшую площадь территорий в 2025 году. В июле российская армия нарастила темп. До лета мы тоже продолжительное время наступали, как бы вы охарактеризовали ситуацию на фронте?
— Мы наступаем на всех направлениях специальной военной операции. Где-то более быстрыми темпами, где-то — менее. У всех группировок войск — «Днепр» (действует на Херсонском и Запорожском направлениях), «Восток» (Южно-Донецкое и Запорожское направления), «Юг» (Донецкое направление), «Центр» (Красноармейское направление), «Запад» (Купянское и Краснолиманское направления), «Север» (Сумское и Харьковское направления) — есть продвижение и успехи.
Это ясно показывает ситуацию на поле боя. У ВСУ сейчас не очень хорошо идут дела с резервами и обеспечением боеприпасами, вооружениями.
Сейчас я практически не замечаю уничтоженных «трех семерок» (американская гаубица M777), незаметны и танки импортного производства, вообще вражеские танки редко появляются.
Возможно, они накапливают ударный кулак. Но наскрести они смогут максимум 100 боевых машин.
— Дональд Трамп пообещал Украине оружие, правда закупать его будут европейцы через НАТО. Создает ли это для нас угрозу?
Австралия отправила Украине полстони списанных «Абрамсов’Фото: Денис Моргунов © URA.RU.
— Трамп говорил о зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) Patriot. Но у самих США запасы ракет к ним на критическом уровне, к тому же они очень дорогие. Так что Штаты будут напрягать сателлитов — Австралию, Новую Зеландию, Европу, Болгарию.
Сейчас на Украину австралийцы привезли или вот-вот доставят полсотни «Абрамсов» (в мае Австралия отправила 49 списанных американских танков M1A1 Abrams на Украину. — Прим. ред.). Да, им что-то подкинут, но это никак не повлияет на наше продвижение. Сейчас реально нужны люди, колумбийцами (ранее сообщалось о том, что Киев перебросил колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта. — Прим. ред.) дело не решить, они не северокорейцы.
Есть информация, что Сырский сформировал резервную группировку в 50 тысяч боевиков, скорее всего, как раз туда и войдут австралийские танки. Главком ВСУ постарается использовать все это для самоубийственного броска.
Такую же авантюру, как в августе 2024 года в Курской области, провернуть не получится, но какие-то выпады будут, к ним надо объективно быть готовыми. Раненый зверь опасен — это можно сказать о киевском режиме. Но австралийские «Абрамсы» ждет судьба американских.
— Куда ВСУ могут бросить этот кулак?
Курская, Брянская, Белгородская области могут стать целями для внезапного удара ВСУФото: Официальный портал Киева.
— Враг уже пытается прорвать границу в Белгородской области, в Курской области — в районе Теткино. В общем-то, у них ничего не получается, но бои очень жесткие.
Нужно проявлять чрезвычайную настороженность по поводу возможных контрударов врага. Курская, Брянская, Белгородская области могут стать целями для внезапного удара. Эти регионы прикрывает наша группировка «Север», плюс в каждом из них есть свои дополнительные силы.
В Крыму тоже есть своя группировка на случай, если ВСУ решатся на отчаянный шаг и попытаются высадиться с катеров на Кинбурнской косе или в Крыму. Они могут пойти на такие самоубийственные шаги ради отвлечения внимания, потому для них жизнь конкретных призванных или нациков не имеет никакого значения.
Вражеские диверсанты пытаются проникнуть на российскую территориюФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Усиливается террористически-диверсионная активность врага, в приграничных регионах ловят пособников и шпионов, вскрываются спящие ячейки противника. Киев рассматривает путь террора как один из главных, этим занимаются Служба безопасности Украины (СБУ) и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
— Россия начала наносить удары по ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российских военкоматов). Это военная необходимость или психологическое воздействие?
— Прежде всего, удары по ТЦК — это военная необходимость. ТЦКашники отлавливают людей, многие украинцы не возражают против уничтожения военкоматов, а некоторые и благодарят. Некому будет отлавливать — у ВСУ не будет людского резерва, это позволит нам дальше продвигаться, более активно выполнять задачи СВО.
— В июле ВС РФ нанесли один из самых массированных ударов по объектам Украины. Что значит такая интенсивная зачистка вражеских тылов?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВоенные аэродромы ВСУ не выдержали напора российской армии.
— Массированные групповые удары наносятся вглубь территории врага — по объектам во Львовской, Тернопольской и Волынской областях, куда до этого прилетало крайне редко. Уничтожение резервов противника и заводов военно-промышленного комплекса (ВПК) оказывает существенное влияние на общее состояние фронта.
Еще идут удары по аэродромам, причем повторяющиеся, если что-то там пытаются установить, то через три-четыре дня опять прилет ракет, чтобы истребители F-16 даже не взлетали. Параллельно работают наши беспилотники. Сейчас большую роль начали играть новые реактивные дроны-камикадзе «Герань-3», которые мощнее и быстрее предыдущей «Герани-2»: 500−700 км/ч против 200−300 км/ч.
Ракеты и дроны расчищают небо противника для российской авиацииФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Поражается противовоздушная оборона (ПВО), идут удары по тем же ЗРК Patriot. Сейчас ПВО противника стала дырявой, увеличилась эффективность наши ракетных, комбинированных ударов и беспилотниками. Нужно и дальше давить ПВО, чтобы расчистить путь для нашей пилотируемой авиации, которая сможет подлетать ближе и применять корректируемые (управляемые) авиабомбы. Мощность ФАБ-3000, ФАБ-1500, ФАБ-500 (фугасные авиационные бомбы калибра 3000, 1500 и 500 кг) выше, чем у «Гераней».
— Несколько вопросов по конкретным участкам фронта. Сумское направление. Путин на ПМЭФ 20 июня заявил, что у нас нет задачи забрать Сумы, но он этого не исключает. Чем нам важно это направление, есть ли какой-то смысл во взятии Сум с точки зрения военной тактики?
— Сейчас враг бросает в Сумскую область все резервы, включая иностранных наемников. Высокой ценой противник в какой-то степени приостановил наше наступление. До Сум остается 20 километров по прямой, идут бои. Это достаточно большой город, до начала боевых действий в нем жило около 250 тысяч человек. Его освобождение — непростой вопрос. В Сумской области достаточно сложная местность: болотистая, лесная.
ВСУ пытаются остановить продвижение ВС РФ на Сумском направленииФото: URA.RU.
Дело даже не в самих Сумах, а в глубине территории, которая позволяет врагу обстреливать из артиллерии наши приграничные территории, применять БПЛА. В моем понимании, нужно создавать буферную зону до 100 километров.
— Перенесемся в Харьковскую область. Здесь до окружной дороги Харькова тоже около 20 км, но боевые действия не такие интенсивные, как под Сумами. Тут у нас примерно та же задача, что и на Сумском направлении?
— В Сумской и Харьковской областях формируют две зоны безопасности. К ним, скорее всего, добавится Днепропетровская область — это сейчас самый большой и мощный промышленный регион, оставшийся в распоряжении киевского режима. Речь о Черниговской области пока не идет, но с ее территории бывают обстрелы нашей Брянской области, поэтому не исключено, что придется создавать зону безопасности и там.
В Сумской и Харьковской областях создаются зоны безопасностиФото: URA.RU.
— Другой город в Харьковской области — Купянск. Над ним нависла русская армия. С юга тоже постепенно продвигаются наши силы. Складывается ощущение, что уже совсем скоро мы должны освободить город…
— В Харьковской области освобождаются населенные пункты. Сейчас важнейший стратегический пункт — это Купянск, где уже видно невооруженным глазом окраины.
Российским военным видно Купянск невооруженным глазомФото: URA.RU.
— Потеря Купянска станет сильным ударом для ВСУ?
— Конечно, сам город не особо большой, но это важнейший логистический центр, там сходятся несколько ж/д веток. Стратегически для ВСУ он очень важен, поэтому идут такие бои. Там не просто, есть реки. Наши взяли плацдармы, думаю, что справятся.
— После взятия Купянска есть два основных варианта — продолжить движение в сторону Харькова или же повернуть группировку в направлении ДНР?
— Могут пойти одновременно по двум этим направлениям, может сконцентрируются на каком-то одном. Решение будет приниматься по факту. Освобождение наших территорий — первостепенная задача.
Южнее от Купянска Харьковская область смыкается с ЛНР и ДНР, там есть Изюм, где мы уже были, но ушли в 2022 году. «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — говорил совсем недавно Путин. Будем исходить из этого постулата. А за Изюмом уже начинаются населенные пункты ДНР.
После освобождения Купянска группировка «Запад» может пойти на Харьков или ИзюмФото: URA.RU.
— После полного освобождения ЛНР, о котором сообщил Леонид Пасечник 30 июня, главные наши усилия сосредоточены в ДНР? Это наш приоритет лета 2025 года?
— Лето и сентябрь, конечно, — ДНР. Фактически это приоритет сейчас. Там наша группировка вышла на границу с Днепропетровской областью, в том числе на стыке с Запорожской областью, здесь смыкаются две группировки, есть успехи. Естественно, никто не забывает об освобождении Херсонщины и Запорожья.
— Покровск, Константиновка, Северск, насколько это большие города? Их будет сложно освобождать?
— В районе Красноармейска (Покровска) группировка врага охвачена с трех сторон, там порядка 10 тысяч человек. Если не уйдут, может образоваться котел.
Далее идет Часов Яр, где, думаю, бои этим летом завершатся освобождением города. Бои шли полтора года, очень жесткие, там высоты. Это ворота к освобождению последней агломерации в Донбассе — Славянско-Краматорской. Уже освобождаются населенные пункты именно Краматорского района.
ВС РФ подступают к Покровску, Константиновке и Северску в ДНРФото: URA.RU.
Рядом с Часовым Яром — Константиновка — это большой город по меркам Донбасса, там идут бои, и наши тоже охватывают ее с флангов. Константиновка, за ней Дружковка, они как раз относятся к Славянско-Краматорской агломерации. В районе Северска тоже идут бои, там есть успехи и наши продвигаются.
— После них в ДНР еще Славянск, Красный Лиман, Краматорск — промышленные центры. Сколько времени потребуется на полное освобождение ДНР?
Важно занять высоты вокруг Славянска и КраматорскаФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
— Да, там еще много работы, крупные центры. Но, например, между Славянском и Краматорском есть возвышенность — гора Карачун. Если зайти на высоты, брать с той стороны, то ситуация будет совсем иная. Город сверху обречен, поэтому идет охват с разных сторон, со стороны Красного Лимана и т.д. Это вопрос взаимодействия наших группировок, у каждой есть свои задачи.
По времени можно предполагать что угодно. Результаты летне-осенней кампании несомненно будут нас радовать.
— Как бы вы охарактеризовали ситуацию на Запорожском направлении?
— Впервые за долгое время есть продвижение на Запорожском направлении. Именно здесь враг пытался в 2023 году пойти в так называемый «контрнаступ» с выходом на Мелитополь, чтобы блокировать Крым, но ничего не получилось. Там были достаточно жесткие бои. Сейчас наши пошли вперед, обозначился успех. Напомню, что до подконтрольного ВСУ города Запорожье, это областной центр, 30 километров от наших позиций. И сейчас есть возможность этот успех развить.
Российская армия провигается в Запорожской областиФото: URA.RU.
— А что на Херсонском направлении, есть смысл сейчас пытаться пересечь Днепр и как-то закрепиться на правом берегу?
— А как еще освобождать четверть нашей области, если не переправляться. На то и сформирована в составе этой группировки («Днепр») Днепровская флотилия (образовалась 20 марта 2024 года в составе ВМФ России. — Прим. ред.). Наши закрепляются на островах в устье Днепра, контролируют их.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСальдо спрогнозировал, как скоро ВСУ выйдут с правого берега Днепра в Херсонской области.
То, что там не такие большие потери врага, не говорит о том, что там не идут активные боевые действия. Никто не отменял освобождение территории на правобережье Днепра и самого Херсона.
Как это будет происходить — это уже гостайна. У нас опытные десантники, морпехи, они знают, что делать. Врагу не позавидуешь.