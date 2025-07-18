ВСУ готовят новый самоубийственный прорыв через границу России

Южнее от Купянска Харьковская область смыкается с ЛНР и ДНР, там есть Изюм, где мы уже были, но ушли в 2022 году. «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — говорил совсем недавно Путин. Будем исходить из этого постулата. А за Изюмом уже начинаются населенные пункты ДНР.