В Катангском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

В Катангском районе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Ранее такой режим действовал в Нижнеудинском районе с 12 по 16 июля 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.
Сейчас в регионе борются с огнем в трех районах: Катангском, Нижнеудинском и Усть-Удинском. Пожарные тушат девять очагов, которые охватили 704 гектара леса. Пять из этих пожаров уже удалось взять под контроль. На борьбу с огнем направлены более 470 человек, говорится в сообщении Авиалесоохраны.
Для помощи в тушении сложных пожаров в Катангский район прибыли 24 специалиста Авиалесоохраны. Они используют специальные методы, включая взрывные работы, чтобы остановить распространение огня. Кроме этого, применяется авиация для вызова искусственных дождей, которые помогают бороться с пожарами.
Федеральный штаб по лесным пожарам поручил региону продолжать усиливать группировку сил и оперативно реагировать на новые очаги. Все силы брошены на то, чтобы справиться со стихией и не допустить распространения огня.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что предпринимателей, торгующих алкоголем, проверят в Приангарье.