В Катангском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

Сейчас в регионе борются с огнем в трех районах: Катангском, Нижнеудинском и Усть-Удинском. Пожарные тушат девять очагов, которые охватили 704 гектара леса. Пять из этих пожаров уже удалось взять под контроль. На борьбу с огнем направлены более 470 человек, говорится в сообщении Авиалесоохраны.