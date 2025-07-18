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В Катангском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

Для помощи в тушении сложных пожаров в район прибыли 24 специалиста Авиалесоохраны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Катангском районе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Ранее такой режим действовал в Нижнеудинском районе с 12 по 16 июля 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

Сейчас в регионе борются с огнем в трех районах: Катангском, Нижнеудинском и Усть-Удинском. Пожарные тушат девять очагов, которые охватили 704 гектара леса. Пять из этих пожаров уже удалось взять под контроль. На борьбу с огнем направлены более 470 человек, говорится в сообщении Авиалесоохраны.

Для помощи в тушении сложных пожаров в Катангский район прибыли 24 специалиста Авиалесоохраны. Они используют специальные методы, включая взрывные работы, чтобы остановить распространение огня. Кроме этого, применяется авиация для вызова искусственных дождей, которые помогают бороться с пожарами.

Федеральный штаб по лесным пожарам поручил региону продолжать усиливать группировку сил и оперативно реагировать на новые очаги. Все силы брошены на то, чтобы справиться со стихией и не допустить распространения огня.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что предпринимателей, торгующих алкоголем, проверят в Приангарье.