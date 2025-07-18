В Петербурге женщину с ребенком унесло на сапе в Финский залив

В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга женщину с семилетним ребенком на сапборде унесло в Финский залив. Об этом сообщил источник 78.ru.
Сообщалось, что женщина и ребенок, не справляясь с течением и ветром, находились возле Кронштадтской южной дороги, со стороны Конюшни.
Позднее стало известно, что спасатели Поисково-спасательной службы города оказали помощь потерпевшим. Мать с дочерью были обнаружены на расстоянии около 1300 метров от берега и доставлены на сушу. Медицинская помощь им не потребовалась, говорится в сообщении.
10 июня появилась информация, что в Ханты-Мансийске активно ведутся поиски девочки 2014 года рождения, которую унесло течением в протоке Ходовая, неподалеку от садового общества «Кооператор». Инцидент произошел во время отдыха группы подростков у воды.