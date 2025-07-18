В Петербурге женщину с ребенком унесло на сапе в Финский залив

Позднее стало известно, что спасатели Поисково-спасательной службы города оказали помощь потерпевшим. Мать с дочерью были обнаружены на расстоянии около 1300 метров от берега и доставлены на сушу. Медицинская помощь им не потребовалась, говорится в сообщении.