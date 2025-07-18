Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Колумбии раскритиковал соотечественников, воюющих в ВСУ

Президент Колумбии Густаво Петро публично осудил практику отправки колумбийских наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Украины. Свое заявление глава государства сделал после публикации одного из российских СМИ, в которой сообщалось о вербовке граждан Колумбии для участия в боевых действиях.

Президент Колумбии раскритиковал практику отправки колумбийских наемников на Украину.

Президент Колумбии Густаво Петро публично осудил практику отправки колумбийских наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Украины. Свое заявление глава государства сделал после публикации одного из российских СМИ, в которой сообщалось о вербовке граждан Колумбии для участия в боевых действиях.

«Наемничество — это способ ограбления страны. Государственные деньги, вложенные в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты, в которых колумбийский народ не хочет участвовать», — подчеркнул Петро. Его слова передает РИА Новости.

Ранее российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил, что граждане Колумбии, завербованные Украиной и ее союзниками, отправляются в Европу организованными группами численностью от 50 человек для участия в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. По словам дипломата, эти «солдаты удачи» перебрасываются за границу с намерением вступить в ряды украинской армии, пишет RT.