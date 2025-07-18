Президент Колумбии раскритиковал соотечественников, воюющих в ВСУ

Президент Колумбии раскритиковал практику отправки колумбийских наемников на Украину.
Президент Колумбии Густаво Петро публично осудил практику отправки колумбийских наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Украины. Свое заявление глава государства сделал после публикации одного из российских СМИ, в которой сообщалось о вербовке граждан Колумбии для участия в боевых действиях.
«Наемничество — это способ ограбления страны. Государственные деньги, вложенные в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты, в которых колумбийский народ не хочет участвовать», — подчеркнул Петро. Его слова передает РИА Новости.
Ранее российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил, что граждане Колумбии, завербованные Украиной и ее союзниками, отправляются в Европу организованными группами численностью от 50 человек для участия в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. По словам дипломата, эти «солдаты удачи» перебрасываются за границу с намерением вступить в ряды украинской армии, пишет RT.