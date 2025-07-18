Ранее российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил, что граждане Колумбии, завербованные Украиной и ее союзниками, отправляются в Европу организованными группами численностью от 50 человек для участия в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. По словам дипломата, эти «солдаты удачи» перебрасываются за границу с намерением вступить в ряды украинской армии, пишет RT.