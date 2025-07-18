ВСУ столкнулись с острой проблемой на фоне наступления России

«Мы наступаем на всех направлениях специальной военной операции. У всех группировок войск есть продвижение и успехи. Это ясно показывает ситуацию на поле боя. У ВСУ сейчас не очень хорошо идут дела с резервами и обеспечением боеприпасами, вооружениями», — заявил Дандыкин.