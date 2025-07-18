В Астане осудили воспитательницу за избиение ребёнка в детском саду

Женщину осудили по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса РК. Следствием установлено, что в январе и феврале 2025 года воспитательница неоднократно применяла физическую силу к ребёнку: на видеозаписях зафиксированы удары, толчки и иные грубые действия, вызвавшие у малыша слёзы и физическую боль. Вина подсудимой была подтверждена записями, показаниями свидетелей и заключениями экспертиз.