Житель Самарской области выиграл суд у магазина по делу о сломанном телефоне

Суд встал на сторону потребителя. Теперь магазину «РТК» придётся не просто вернуть стоимость телефона, но и доплатить по полной: неустойка, штраф за неисполнение требований потребителя, компенсация морального вреда и даже почтовые расходы — всё по списку, всё по закону.