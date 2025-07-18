Житель Самарской области выиграл суд у магазина по делу о сломанном телефоне

Житель Самары решил подать в суд на магазин АО «РТК» — не зря говорят, что покупатель всегда прав, особенно когда у него на руках не просто чек, а экспертиза.
Мужчина купил телефон, два года честно им пользовался, а потом устройство вдруг решило уйти в вечный сон, не дождавшись даже прощального «перезагрузки».
Продавец отказался возвращать деньги, мол, мог и сам сломать. Но покупатель не растерялся — потребовал расторжения договора и провёл независимую товароведческую экспертизу.
Та подтвердила: дефект — производственный, неустранимый, а главное — никаких следов «неправильной эксплуатации» нет. То есть телефон сдох, как герой — без вины перед хозяином.
Суд встал на сторону потребителя. Теперь магазину «РТК» придётся не просто вернуть стоимость телефона, но и доплатить по полной: неустойка, штраф за неисполнение требований потребителя, компенсация морального вреда и даже почтовые расходы — всё по списку, всё по закону.
Решение уже вступило в силу.
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