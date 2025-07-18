Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Самарской области выиграл суд у магазина по делу о сломанном телефоне

Житель Самары решил подать в суд на магазин АО «РТК» — не зря говорят, что покупатель всегда прав, особенно когда у него на руках не просто чек, а экспертиза.

Житель Самары решил подать в суд на магазин АО «РТК» — не зря говорят, что покупатель всегда прав, особенно когда у него на руках не просто чек, а экспертиза.

Мужчина купил телефон, два года честно им пользовался, а потом устройство вдруг решило уйти в вечный сон, не дождавшись даже прощального «перезагрузки».

Продавец отказался возвращать деньги, мол, мог и сам сломать. Но покупатель не растерялся — потребовал расторжения договора и провёл независимую товароведческую экспертизу.

Та подтвердила: дефект — производственный, неустранимый, а главное — никаких следов «неправильной эксплуатации» нет. То есть телефон сдох, как герой — без вины перед хозяином.

Суд встал на сторону потребителя. Теперь магазину «РТК» придётся не просто вернуть стоимость телефона, но и доплатить по полной: неустойка, штраф за неисполнение требований потребителя, компенсация морального вреда и даже почтовые расходы — всё по списку, всё по закону.

Решение уже вступило в силу.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.