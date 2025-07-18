Задержанному в Европе российскому баскетболисту пошли навстречу

Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в аэропорту Шарль-де-Голль по запросу США, где его подозревают в участии в хакерской сети, атаковавшей около 900 организаций с помощью программ-вымогателей в 2020—2022 годах. Спортсмен категорически отрицает обвинения, а его защита утверждает, что он стал жертвой ошибки, так как не обладает достаточной компьютерной грамотностью для участия в киберпреступлениях. Российское посольство в Париже занимается ситуацией, связанной с задержанием баскетболиста, передает РТ.