Задержанному в Европе российскому баскетболисту пошли навстречу

Сотрудники изолятора не сказали, в какой день состоится встреча Касаткина с невестой.
Сотрудники изолятора в Париже пошли навстречу российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, разрешив ему свидание с невестой. Об этом сообщил его адвокат Владимир Саруханов. Спортсмен, задержанный по подозрению в причастности к хакерской группировке, продолжает находиться под стражей, отрицая все обвинения.
«Сотрудники изолятора разрешили ему свидание с невестой», — заявил Саруханов. Он уточнил, что точная дата встречи зависит от занятости сотрудников изолятора и наличия свободных комнат. Адвокат подчеркнул, что Касаткин сохраняет бодрость духа, несмотря на сложные условия содержания, и получает поддержку от своей невесты Анны.
Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в аэропорту Шарль-де-Голль по запросу США, где его подозревают в участии в хакерской сети, атаковавшей около 900 организаций с помощью программ-вымогателей в 2020—2022 годах. Спортсмен категорически отрицает обвинения, а его защита утверждает, что он стал жертвой ошибки, так как не обладает достаточной компьютерной грамотностью для участия в киберпреступлениях. Российское посольство в Париже занимается ситуацией, связанной с задержанием баскетболиста, передает РТ.