Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские военные атаковали полицию из-за бесплатных хот-догов

Конфликт между военнослужащими 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ и полицейскими в Харьковской области из-за бесплатных хот-догов на АЗС привел к атаке FPV-дроном на машину правоохранителей. Об этом рассказали в силовых структурах.

ВСУ нанесли удар дроном по полиции в Харьковской области.

Конфликт между военнослужащими 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ и полицейскими в Харьковской области из-за бесплатных хот-догов на АЗС привел к атаке FPV-дроном на машину правоохранителей. Об этом рассказали в силовых структурах.

«Боевики 22-й бригады атаковали машину полицейских, ехавших к ним на разборку из-за возникшего спора из-за бесплатных хот-догов на заправке», — рассказал источник РИА Новости. По его данным, конфликт начался после того, как один из военных записал видеообращение, обвиняя полицейских в том, что они массово забирают предназначенные для ВСУ бесплатные хот-доги на АЗС, из-за чего солдатам ничего не достается.

Источник сообщает, что полицейские предприняли попытку задержать автора видео, однако он сумел скрыться на передовой. Группа полицейских выехала в его поисках, но военные, поддержавшие сослуживца, атаковали их машину с помощью дрона. В результате этой атаки полицейские чудом выжили и решили не продолжать свои попытки поймать военного.