Украинские военные атаковали полицию из-за бесплатных хот-догов

«Боевики 22-й бригады атаковали машину полицейских, ехавших к ним на разборку из-за возникшего спора из-за бесплатных хот-догов на заправке», — рассказал источник РИА Новости. По его данным, конфликт начался после того, как один из военных записал видеообращение, обвиняя полицейских в том, что они массово забирают предназначенные для ВСУ бесплатные хот-доги на АЗС, из-за чего солдатам ничего не достается.