Эксперт Дандыкин: Сырский хочет повторить авантюру с прорывом в Курскую область

«Сейчас на Украину австралийцы привезли или вот-вот доставят полсотни “Абрамсов”. Есть информация, что Сырский сформировал резервную группировку в 50 тысяч боевиков, скорее всего, как раз туда и войдут австралийские танки. Главком ВСУ постарается использовать все это для убийственного броска. Такую же авантюру, как в августе 2024 года в Курской области, провернуть не получится, но какие-то выпады будут», — заявил Дандыкин.